Производитель оборудования для пищевой промышленности из Ростова получил гарантийную поддержку

Проверка работы оборудования специалистом. Фото: предоставлено ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг»

Разработчик и производитель различного оборудования для пищевой промышленности ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг» получил поддержку от Гарантийного фонда Ростовской области.

Для выполнения очередных заказов, в октябре 2022 года компания обратилась за кредитом в Сбербанк. Динамично развивающейся компании в банке предложили кредит по программе льготного финансирования «1764». Но для его получения потребовалось дополнительное обеспечение, которое предоставил Гарантийный фонд Ростовской области, поручившись в размере 50% от суммы основного долга.

Стратегия компании, которая занимается выпуском промышленной продукции более 11 лет, построена на поставке производственных линий «под ключ» в короткие сроки. Заказчики получают полный комплект оборудования для подготовки и приготовления продукта, наполнения тары и ее укупоривания, мойки тары и ее сушки, перемещения тары, нанесения этикетки и упаковки.

Оборудование ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг». Фото: предоставлено ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг»

В компании имеется собственный инжиниринговый центр, инженеры которого совместно с производственниками могут реализовать проекты любой сложности в области консервного производства для мясоперерабатывающей промышленности, переработки овощей и фруктов, переработки рыбы и морепродуктов, молочной промышленности, производства кормов для животных. Сервисная служба компании осуществляет сервисную поддержку в России и за рубежом.

Применение передовых конструкторских решений и комплектующих ведущих мировых производителей, обеспечивает надежность, безопасность, эргономичность и экономическую эффективность оборудования в процессе эксплуатации.

В региональном фонде отметили, что благодаря проектам по поддержке предпринимательства предприятия малого и среднего бизнеса могут получить на льготных условиях финансовую и гарантийную поддержку и решить задачи по расширению бизнеса, приобретению имущества в предпринимательских целях, пополнению оборотных средств в целях выполнения контракта.