В Таганроге мужчина хотел заработать на криптовалюте, но остался без денег

Мошенники пообещали мужчине "золотые горы" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге мужчина лишился больше 200 тысяч после разговора с аферистами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина наткнулся в Интернете на сайт компании, которая якобы специализируется на торговле криптовалютой. Мужчину заинтересовало предложение заработать легкие деньги, и он перешел по ссылке. Таганрожец заполнил анкету, и позже ему позвонил лжесотрудник этой компании. Он пообещал ему «золотые горы», объяснил схему и попросил перечислить на банковский счет все свои 200 тысяч. Мужчина выполнил все условия, а мошенник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)