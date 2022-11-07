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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:00

В Таганроге мужчина хотел заработать на криптовалюте, но остался без денег

Доверившись мошенникам он перевел все сбережения им на счет
Лейла МИРИШОВА
Мошенники пообещали мужчине "золотые горы"

Мошенники пообещали мужчине "золотые горы"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге мужчина лишился больше 200 тысяч после разговора с аферистами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина наткнулся в Интернете на сайт компании, которая якобы специализируется на торговле криптовалютой. Мужчину заинтересовало предложение заработать легкие деньги, и он перешел по ссылке. Таганрожец заполнил анкету, и позже ему позвонил лжесотрудник этой компании. Он пообещал ему «золотые горы», объяснил схему и попросил перечислить на банковский счет все свои 200 тысяч. Мужчина выполнил все условия, а мошенник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в ведомстве.

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