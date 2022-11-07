Перепады температур ожидают ростовчан на предстоящей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на нынешней неделе ожидаются резкие перепады температуры. Такой прогноз дали донские синоптики.

Первый рабочий день будет довольно холодным. Погода за окном будет ветреной и промозглой. Днем воздух прогреется лишь до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +1 градус. Хотя по небу и будут ходить тучи, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью семь-восемь метров в секунду.

Во вторник, 8 ноября, уже будет значительно теплее. Днем температура поднимется до +10 градусов. Но ночью снова опустится до +2 градусов. Погода будет стоять облачной с прояснениями. Ветер немного стихнет, его скорость будет составлять пять-шесть метров в секунду.

Со среды, 9 ноября, установится ясная погода. Днем столбики термометров будут подниматься до отметок в +10...+11 градусов. Ночью ожидается похолодание до +2...+3 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Благоприятная для прогулок погода будет держаться в донской столице до выходных.

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