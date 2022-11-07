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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:56

Перепады температур ожидают ростовчан на предстоящей неделе

Резкое потепление ожидается после холодных дней
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Перепады температур ожидают ростовчан на предстоящей неделе.

Перепады температур ожидают ростовчан на предстоящей неделе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на нынешней неделе ожидаются резкие перепады температуры. Такой прогноз дали донские синоптики.

Первый рабочий день будет довольно холодным. Погода за окном будет ветреной и промозглой. Днем воздух прогреется лишь до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +1 градус. Хотя по небу и будут ходить тучи, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью семь-восемь метров в секунду.

Во вторник, 8 ноября, уже будет значительно теплее. Днем температура поднимется до +10 градусов. Но ночью снова опустится до +2 градусов. Погода будет стоять облачной с прояснениями. Ветер немного стихнет, его скорость будет составлять пять-шесть метров в секунду.

Со среды, 9 ноября, установится ясная погода. Днем столбики термометров будут подниматься до отметок в +10...+11 градусов. Ночью ожидается похолодание до +2...+3 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Благоприятная для прогулок погода будет держаться в донской столице до выходных.

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Прохладная погода и сильный ветер ожидаются в Ростове в понедельник.

Днем порывы могут достигать 12-14 м/с.