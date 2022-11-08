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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:00

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Пролетарском районе

Работы будут финансироваться заказчиком
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Пролетарском районе.

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Пролетарском районе.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области выбирают подрядчика, который будет заниматься содержанием работ в Пролетарском районе. На эти нужды планируется потратить более 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен районной службой градостроительной деятельности и дорожного хозяйства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 17 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом и содержанием межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из бюджета заказчика. Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года.

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