В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Пролетарском районе.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
В Ростовской области выбирают подрядчика, который будет заниматься содержанием работ в Пролетарском районе. На эти нужды планируется потратить более 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен районной службой градостроительной деятельности и дорожного хозяйства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 17 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом и содержанием межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского района Ростовской области.
Финансирование будет осуществляться из бюджета заказчика. Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года.
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