Жителям Ростова-на-Дону стала доступна ипотека за 1 рубль в месяц

До конца строительства ежемесячные платежи составят всего 1 рубль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанам стала доступна ипотека за 1 рубль в месяц. Об этом сообщили на сайте Московской Строительной Компании 7 ноября. Программа рассчитана на любые ипотечные продукты. Акция будет действовать, пока идет строительство домов, и станет хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса.

Гражданам необходимо внести 15% от стоимости квартиры. Отметим, что можно применить материнский капитал или сертификат АЖП. До конца строительства ежемесячные платежи составят всего 1 рубль.

- Мы также работаем по военной ипотеке и всем действующим государственным программам и субсидиям. Ставка по ипотеке с гос. поддержкой в 6,7%, что позволит существенно уменьшить дальнейшие ежемесячные платежи по сравнению со стандартными банковскими программами, - сообщается на сайте.

Акция будет действовать до конца ноября.

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