Отключения света в Ростове-на-Дону 8 ноября 2022 года: без света останутся сотни горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 8 ноября 2022 года: сотням ростовчан предстоит остаться без электроэнергии на несколько часов. Света в домах горожан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточиваниями будут затронуты сразу несколько районов города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

Во вторник, 8 ноября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65; ул. Красноармейская 7, 40-92; ул. Красноармейская 40-92; пер. Халтуринский 106-122; ул. М. Горького 57-73.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12 декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; ул. Экономическая 1-23, 4-22; ул. Курчатова 4а-64; пер. Самоходный 2-28, 1-13; ул. Грисенко 7-17; ул. Артемовская 45-53, 50-74, 82; ул. 2-я Володарского 104, 106, 133; ул. Кулагина 62/45; ул. Международная 49-55; пер. Суздальский 17, 19, 21, 23; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 71-83, 54-62; просп. Стачки 3, 5, 7, 9; ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Днепростроевская 79-99, 96-118; ул. Кулагина 35-49, 56-58; ул. Литвинова 32-36; ул. Портовая 188А; ул. Черкесская 24-42, 25-51; ул. Амбулаторная 111-171; пер. Бойцовский 3-7, 2-24; Железнодорожный Верхний проезд 3-15; Железнодорожный Нижний проезд 1-77; пер. Парусный 1-17, 2-16; ул. Подгорная 53-71, 60-74; ул. Рельефная 1-3, 2-46, 13-45; пер. Уманский 2, 1-7; пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.

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