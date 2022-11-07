В Ростовской области 17-летнего школьника нашли мертвым

Поисками подростка занимались около трех недель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Азове нашли мертвым 17-летнего парня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» 5 ноября.

Отметим, что подросток ушел из дома 18 октября, после чего связь с ним оборвалась. Родители обратились в полицию с заявлением. Поисками подростка занимались около трех недель.

Напомним, что в Сальске уже вторую неделю ищут пропавшего 85-летнего пенсионера. Николай Мунаев вышел из дома 28 октября после чего связь с ним оборвалась. Родные и близкие родственники обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

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