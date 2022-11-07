В Ростове рекордно выросло количество срочных продаж квартир

Ростов оказался лидером по количеству объявлений о продаже недвижимости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону рекордно выросло число срочных продаж квартир. Донская столица оказалась в списке городов-лидеров по количеству объявлений за месяц, выяснили специалисты сервиса «Циан Недвижимость».

Специалисты проанализировали прирост подобных объявлений в течение месяца после объявления мобилизации. В Ростове и Самаре их количество увеличилось на 70%, в Казани — в два раза, в Москве — на 85%.

Всего за этот срок на рынке городов-миллионников было выведено 32,5 тысячи объявлений. Месяцем ранее их число составляло 19,3 %.

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