Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 15:42

В Ростове рекордно выросло количество срочных продаж квартир

Число объявлений за месяц увеличилось на 70%
Михаил СТРИЖЕВ
Ростов оказался лидером по количеству объявлений о продаже недвижимости.

Ростов оказался лидером по количеству объявлений о продаже недвижимости.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону рекордно выросло число срочных продаж квартир. Донская столица оказалась в списке городов-лидеров по количеству объявлений за месяц, выяснили специалисты сервиса «Циан Недвижимость».

Специалисты проанализировали прирост подобных объявлений в течение месяца после объявления мобилизации. В Ростове и Самаре их количество увеличилось на 70%, в Казани — в два раза, в Москве — на 85%.

Всего за этот срок на рынке городов-миллионников было выведено 32,5 тысячи объявлений. Месяцем ранее их число составляло 19,3 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов стал единственным городом-миллионником, где подорожала аренда квартир

Средняя цена на аренду однушки в донской столице выросла с 18,9 до 19,8 тысяч рублей. (Подробности)