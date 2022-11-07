В Ростовской области региональный фонд развития промышленности докапитализировали на 200 миллионов рублей. Фото: Правительство РО

В Ростовской области был докапитализирован на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Соответствующее решение было принято губернатором донского края Василием Голубевым. В настоящее время необходимые правки уже внесены в региональный бюджет на 2022 год.

- Всего с начала года докапитализация фонда составила 569,86 миллиона рублей. В общей сложности, капитализация организации 1,17 миллиарда рублей, - рассказал Игорь Сорокин. - С начала года Региональный фонд развития промышленности оказал поддержку 21 предприятию на общую сумму 419,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что заемное финансирование по льготной ставке пользуется популярностью у промышленных и производственных предприятий в донском регионе. Чаще всего обращения поступают в фонд для пополнения оборотных средств. Также есть спрос и на программы финансирования, которые направлены на модернизацию производственных мощностей и приобретение оборудования.

- Напомню, компании могут воспользоваться льготными кредитами до 50 миллионов рублей по ставке от 1% до 5% годовых, - подытожил Игорь Сорокин.

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