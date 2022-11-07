Ростовчане попросили заменить малогабаритные автобусы маршрута №51 на большие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове местные жители обратились к властям с просьбой заменить малогабаритные автобусы, следующие по маршруту № 51 «Улица Мечникова - Центральный рынок». Горожане просят выпустить на линию стандартные большие автобусы. Соответствующая инициатива была опубликована на портале "Благоустройство города".

Автор инициативы написал, что просьба связана с тем, что людям надоело ездить в до отказа набитом транспорте. Но даже ехать стоя в таком транспорте можно лишь с большим трудом.

- Расстояние в проходе не позволяет там стоять. Этот маршрут не справляется с пассажиропотоком. Просьба пустить стандартный автобус по данному маршруту, - написал в обращении ростовчанин.

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