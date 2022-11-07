В Таганроге в столкновении с трамваем пострадал водитель иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Таганроге случилась авария с участием трамвая и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, около половины третьего дня в районе дома № 10 на улице Большой Бульварной. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, поворачивая налево, не уступил дорогу трамваю № 5 под управлением 22-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

На момент аварии в общественном транспорте находились пятеро пассажиров, все они остались целы. Травмы получил водитель иномарки, ему оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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