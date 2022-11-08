«Большие гастроли» проведет в Ростове Мариупольский драматический театр

Аудитории покажут комедию «Водевили» по пьесам-шуткам Чехова. Фото: сайт правительства РО

8 и 9 ноября «Большие гастроли» проведет в Ростове-на-Дону Мариупольский республиканский драматический театр. Спектакли и постановки представят на сцене молодежного театра донской столицы. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Маленьких зрителей ждет встреча с героями забавной сказки «Золотой цыпленок», а взрослой аудитории покажут комедию «Водевили» по пьесам-шуткам Чехова «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Отметим, что над этими представлениями актеры начали работать сразу после возобновления своей деятельности, весной 2022 года.

«Большие гастроли» по России проводят в рамках плана Минкульта страны и Росконцерта. Всего Мариупольский драмтеатр выступит в пяти городах, кроме Ростова, в Симферополе, Ялте, Севастополе и Краснодаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области во время раскопок нашли каску Зольберга

Уникальный раритет теперь передадут музею «Самбекские высоты» (подробности)