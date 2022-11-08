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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:07

Жители Ростова проголосовали за новый маршрут для автобуса № 71

Ростовчанам больше всего пришлось по душе одна из кольцевых схем движения
Ангелина СКИБА
Всего было представлено три направления, по которым мог курсировать автобус

Всего было представлено три направления, по которым мог курсировать автобус

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый маршрут для автобуса № 71. Всего было представлено три варианта, их предложили сотрудники городского департамента транспорта. Итоги опроса подвели 7 ноября.

Ростовчанам больше всего пришелся по душе один из кольцевых маршрутов, пролегающий через центр города в сторону Западного до улицы Еременко. Этот вариант поддержали 38,1% опрошенных.

Другое обновленное направление понравилось 32,5% респондентов, старую схему движения попросили оставить 29,5% участников голосования. Всего свою точку зрения выразили 1137 ростовчан.

- Вариант №2, считаю, будет удобен для всех. Тем более, что он охватывает все четыре проезда улиц, так как использован круговой объезд вокруг микрорайона, - отметила в комментариях под постом жительница Ростова.

- Второй путь более логичный. Не надо пересекать Еременко при повороте на Жукова. Но есть предложение: пустить автобусы по-другому: половина - по первому варианту, половина - по второму варианту, - добавил еще один участник обсуждения.

Напомним, ранее в донской столице изменили схему движения автобуса № 72. Со 2 ноября пассажиров теперь возят через Зорге, Коммунистический, улицу Города Ле-Ман, 2-ю Краснодарскую до ЖК «Европейский».

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