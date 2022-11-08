Жители Ростова проголосовали за новый маршрут для автобуса № 71

Всего было представлено три направления, по которым мог курсировать автобус Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый маршрут для автобуса № 71. Всего было представлено три варианта, их предложили сотрудники городского департамента транспорта. Итоги опроса подвели 7 ноября.

Ростовчанам больше всего пришелся по душе один из кольцевых маршрутов, пролегающий через центр города в сторону Западного до улицы Еременко. Этот вариант поддержали 38,1% опрошенных.

Другое обновленное направление понравилось 32,5% респондентов, старую схему движения попросили оставить 29,5% участников голосования. Всего свою точку зрения выразили 1137 ростовчан.

- Вариант №2, считаю, будет удобен для всех. Тем более, что он охватывает все четыре проезда улиц, так как использован круговой объезд вокруг микрорайона, - отметила в комментариях под постом жительница Ростова.

- Второй путь более логичный. Не надо пересекать Еременко при повороте на Жукова. Но есть предложение: пустить автобусы по-другому: половина - по первому варианту, половина - по второму варианту, - добавил еще один участник обсуждения.

Напомним, ранее в донской столице изменили схему движения автобуса № 72. Со 2 ноября пассажиров теперь возят через Зорге, Коммунистический, улицу Города Ле-Ман, 2-ю Краснодарскую до ЖК «Европейский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Большие гастроли» проведет в Ростове Мариупольский драматический театр

Представления подготовили для юных и взрослых зрителей (подробности)