В Ростове детей мобилизованных и из присоединенных территорий приглашают в кукольный театр

Маленьких зрителей приглашают на спектакль. Фото: Ростовский кукольный театр им. В.С. Былкова

Ростовский кукольный театр запускает благотворительную акцию «Добро всему миру», в рамках которой даст спектакль «Муха-Цокотуха». Об этом сообщили в Ростовском государственном театре кукол им. В.С. Былкова.

На него бесплатно приглашают детей бойцов, защищающих граждан России, и детей приехавших из присоединенных Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Благотворительный спектакль «Муха-Цокотуха» в кукольном театре им. В.С. Былкова в Ростове пройдет 13 ноября в 15.00. Известно, что день проведения выбран неслучайно.

- Ежегодно с 13 ноября 1998 года, люди отмечают Всемирный день доброты, - напомнили в кукольном театре. - Порой, в жизни встречается зло, недоверие, жестокость, и некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей. Особенно сложно детям и подросткам. Дети – это будущее любого государства, и от того, какими они вырастут, зависит очень многое.

Сотрудники задались целью создать атмосферу тепла и доброты для маленьких зрителей, чтобы внести свой вклад в будущее этих ребят, помочь им сформировать нравственные ориентиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 200 маломобильных жителей Херсонской области прибыли на поезде в эвакуацию в Ростов-на-Дону

Половина прибывших — колясочники и лежачие больные, им будет обеспечен необходимый уход (подробнее)