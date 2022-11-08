В Новочеркасске водитель иномарки сбил пешехода из-за «солнечных зайчиков»

Несчастный случай произошел на «зебре». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Утром 8 ноября в Новошахтинске водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавший в итоге попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел около 8 часов на улице Радио. Предварительно, около «зебры» 39-летнего владельца Mitsubishi Outlander ослепил солнечный свет, в этот момент ему под колеса попал 53-летний пешеход - новошахтинец переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Сейчас детали случившегося уточняют сотрудники полиции. Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах, рядом с пешеходными переходами всегда нужно снижать скорость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге в столкновении с трамваем пострадал водитель иномарки

На момент аварии в трамвае было пять пассажиров (подробности)