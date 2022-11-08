Студенты вузов Юга России прошли стажировку в филиалах национального провайдера

Темпы цифровизации российской экономики с каждым годом растут.

Студенты из различных вузов и ссузов ЮФО и СКФО смогли в 2022 году пройти стажировку в подразделениях «Ростелекома». Национальный провайдер организовал возможность производственной практики для 497 студентов из таких крупных учебных заведений, как Южный Федеральный университет, Астраханский государственный университет, Волгоградский государственный университет, Ставропольский государственный аграрный университет и других.

Во время стажировки практиканты смогли приобщиться к реализации глобальных цифровых и телеком-проектов, изучили устройство биллинговых систем и особенности разработки программ и приложений, пообщались с клиентами. Традиционно работу студентов в компании сопровождали персональные наставники — сотрудники и руководители структурных подразделений региональных филиалов.

- Темпы цифровизации российской экономики с каждым годом растут, и для качественного сопровождения этот процесс требует увеличения количества компетентных специалистов. Мы на Юге целенаправленно развиваем программы стажировки, сотрудничаем с вузами, поддерживаем образовательные программы для молодежи и даже запустили собственную, — отметил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

По результатам прохождения стажировки студенты защищают реализованные ими проекты и получают рекомендации от наставников. Каждый практикант заносится в кадровый резерв компании и в дальнейшем, после получения диплома по специальности, рассматривается как потенциальный кандидат на трудоустройство.

В рамках сотрудничества с вузами «Ростелеком» на Юге с 2020 года развивает собственную программу «Цифровое образование». В прошлом году к ней подключилось 18 вузов Юга и более 1200 студентов. Занятия проводились в мобильном приложении «Цифра РТК». Каждый участник по завершении курса получил соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Получить подробную информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.