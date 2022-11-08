Одного из руководителей донского «Авиаприборного ремонтного завода» объявили в розыск

Экс-руководителя предприятия подозревают в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области объявили в розыск бывшего исполнительного директора батайского «Авиаприборного ремонтного завода». Экс-руководителя подозревают в мошенничестве, ранее в его отношении завели уголовное дело. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Задокументирована противоправная деятельность бывшего исполнительного директора, причастного к хищению средств АО «Авиаприборный ремонтный завод», ПАО «Роствертол», - пояснили в ведомстве.

По данным УФСБ, подозреваемый, используя служебное положение, провел махинации, связанные с ремонтом военной техники при выполнении оборонного заказа. Также выяснилось, что директор вел фиктивное трудоустройство в ПАО «Роствертол».

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