Эксперты проанализировали, как часто россияне пользуются кредитными картами

Россияне сохраняют интерес к кредитным картам как регулярному средству платежа. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Среди владельцев кредитных карт различных банков провели опрос аналитики ВТБ. Исследование показало, что более половины клиентов погашают задолженность в беспроцентный период, а треть россиян пользуются кредитными картами несколько раз в месяц. 23% оплачивают покупки кредиткой несколько раз в неделю.

Эти показатели практически совпадают с результатами прошлого года, при этом, доля владельцев кредиток, которые расплачиваются ей не чаще одного раза в месяц, выросла с 18% до 22%. Каждый день используют ее 8% владельцев кредитных карт. Остальные используют ее реже, чем раз в полгода.

- По данным нашего исследования, россияне сохраняют интерес к кредитным картам как регулярному средству платежа. Больше половины розничных клиентов-владельцев кредитных карт используют их несколько раз в месяц или даже в неделю. Это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность, которая может усилиться в конце года, особенно с учетом сохранения текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ, - прокомментировал Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Отметим, что только ВТБ выдал за период с марта по октябрь 2022 года более 550 тысяч кредитных карт «Мир». На базе национальной платежной системы банк запустил «Карту возможностей» с бесплатным выпуском и обслуживанием.