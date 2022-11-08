В Элисте 38-летний отец сел в колонию за долги перед собственным ребенком

За долг перед ребенком отец пять месяцев проведет в колонии-поселении. Фото: Иван МАКЕЕВ

38-летний житель Элисты лишился свободы за то, что не платил алименты. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

Мужчина злостно уклонялся от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку и задолжал дочери почти 400 тысяч рублей. При этом, выплатить долг не пытался.

- Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичный случай, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Мужчина официально не трудоустроен, ведет асоциальный образ жизни и каких-либо мер, чтобы погасить задолженность по алиментам, не предпринимал.

На судебном заседании горе-отец свою вину признал. И суд назначил ему наказание — пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении в поселке Цаган.

Всего же с начала года на исполнении у приставов Калмыкии находится более двух тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Помимо административных протоколов возбуждено 74 уголовных дела. И в пользу детей взыскано уже свыше 73 миллионов рублей.

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