В Ростовской области мужчина поссорился с соседом и начал стрелять по его дому

Прибывшие на место правоохранители угомонили Николая и забрали у него оружие. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мигулинском сельском поселении мужчина едва не застрелил своего соседа из ружья. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

По версии следствия, в конце августа 53-летний Николай невзлюбил соседа Александра (имена изменены — прим.ред.). Мужчина всячески пытался ему насолить и постоянно инициировал конфликты. В один из дней Николай выпил, позвонил Александру и начал ему всячески угрожать. Позже звонивший потребовал, чтобы сосед вышел к нему на улицу, а для убедительности взял ружье и выстрелил в воздух.

Когда разгневанный Николай понял, что Александр выходить не собирается, он выстрелил в дом соседа. Не на шутку испугавшийся хозяин жилища тут же вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители угомонили Николая и забрали у него оружие. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Расследование завершено, прокуратура направила материалы в суд. Если вина Николая будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы или обязательные работы.

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