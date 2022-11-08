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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:43

Глава Общественной палаты ДНР поддержал инициативу по созданию содружества «Донбасс»

Представитель Республики поблагодарил Ростовскую область за поддержку
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Глава Общественной палаты ДНР гарантировал свою помощь донскому краю.

Глава Общественной палаты ДНР гарантировал свою помощь донскому краю.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман со сцены V Гражданского форума высказал слова благодарности губернатору Ростовской области за поддержку, а также одобрил его инициативу по созданию содружества «Донбасс».

- Мы умеем дружить и никогда не забудем помощь Ростовской области, - подчеркнул Александр Кофман. - Но мы умеем и отдавать.

Глава Общественной палаты ДНР гарантировал свою помощь донскому краю и поддержал инициативу Василия Голубева о создании содружества, которое будет создано вместо основанного в 2010 году еврорегиона «Донбасс».

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