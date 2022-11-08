Глава Общественной палаты ДНР поддержал инициативу по созданию содружества «Донбасс»

Глава Общественной палаты ДНР гарантировал свою помощь донскому краю. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман со сцены V Гражданского форума высказал слова благодарности губернатору Ростовской области за поддержку, а также одобрил его инициативу по созданию содружества «Донбасс».

- Мы умеем дружить и никогда не забудем помощь Ростовской области, - подчеркнул Александр Кофман. - Но мы умеем и отдавать.

Глава Общественной палаты ДНР гарантировал свою помощь донскому краю и поддержал инициативу Василия Голубева о создании содружества, которое будет создано вместо основанного в 2010 году еврорегиона «Донбасс».

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