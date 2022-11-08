В Ростове популярного Youtube-блогера арестовали по подозрению в вымогательстве 1,3 млн рублей

Подозреваемого арестовали до 11 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону до 11 декабря арестовали популярного Youtube-блогера. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда донской столицы.

- Это предварительная мера пресечения. Окончательного решения по уголовному делу пока не выносили, - пояснили в инстанции.

Предварительно, автора скандальных видеороликов, который снимал материал в Ростовской, Волгоградской областях и на Кубани, подозревают в вымогательстве на сумму в 1,3 млн рублей.

Блогер, якобы, нашел в магазинах некоего юридического лица некачественные товары и потребовал плату за молчание. Так ли это на самом деле, теперь должны выяснить следователи.

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