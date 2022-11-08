Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 10:55

В Ростове популярного Youtube-блогера арестовали по подозрению в вымогательстве 1,3 млн рублей

Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в Октябрьском районном суде
Ангелина СКИБА
Подозреваемого арестовали до 11 декабря

Подозреваемого арестовали до 11 декабря

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону до 11 декабря арестовали популярного Youtube-блогера. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда донской столицы.

- Это предварительная мера пресечения. Окончательного решения по уголовному делу пока не выносили, - пояснили в инстанции.

Предварительно, автора скандальных видеороликов, который снимал материал в Ростовской, Волгоградской областях и на Кубани, подозревают в вымогательстве на сумму в 1,3 млн рублей.

Блогер, якобы, нашел в магазинах некоего юридического лица некачественные товары и потребовал плату за молчание. Так ли это на самом деле, теперь должны выяснить следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат сообщил о проверке цен на товары для мобилизованных в Ростовской области

По словам Евгения Федяева, прокуратура проконтролировала стоимость товаров в ряде торговых точек (подробности)