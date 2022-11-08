В Ростовской области дончанина поймали при попытке сбыть наркотики.
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростовской области полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В местный отдел полиции поступила информация о том, что некий мужчина занимается распространением наркотиков. Дончанина удалось задержать, при обыске у него обнаружили 30 пакетиков с белым порошком. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим.
Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина покупал наркотики через Интернет, затем раскладывал их по пакетикам и делал закладки по городу.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по статье 228.1 УК РФ, - рассказали в полиции.
Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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Сейчас мужчина находится под стражей.