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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 10:59

В Ростовской области дончанина поймали при попытке сбыть наркотики

При обыске у него обнаружили 30 пакетиков с запрещенным веществом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области дончанина поймали при попытке сбыть наркотики.

В Ростовской области дончанина поймали при попытке сбыть наркотики.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции поступила информация о том, что некий мужчина занимается распространением наркотиков. Дончанина удалось задержать, при обыске у него обнаружили 30 пакетиков с белым порошком. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина покупал наркотики через Интернет, затем раскладывал их по пакетикам и делал закладки по городу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по статье 228.1 УК РФ, - рассказали в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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Сейчас мужчина находится под стражей.