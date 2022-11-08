Донские волонтеры выполнили уже 95% заявок от мобилизованных бойцов и их родных

Отделения движения #Мывместе работают во всех городах и районах Дона
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области волонтеры движения #Мывместе выполнили уже 95% заявок, поступивших от мобилизованных бойцов, а также их родных. Всего же по телефону горячей линии приняли около 2 тысяч обращений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
- Чаще всего, в 40% случаев, люди обращались за адресной или бытовой помощью. Около 27% обращений содержали просьбу о юридической помощи, еще 15% касались вопросов устройства детей в детский сад, трудоустройства или получения образования, - написал Василий Голубев.
Глава донского правительства попросил руководителей держать на контроле эту работу. Василий Голубев подчеркнул, что «важен индивидуальный подход к каждой семье».
Добавим, отделения движения #Мывместе были созданы во всех городах и районах Дона. Волонтеры не только навещают местных жителей, но и опрашивают мобилизованных, изучая потребности их близких.
АЛЛО!
Федеральная горячая линия для обращений: 8 (800) 200-34-11
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