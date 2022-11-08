Начальник главка МВД по Ростовской области поздравил ветерана службы с Днем сотрудника ОВД

Ветерану органов внутренних дел вручили подарки и цветы в преддверии праздника. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации начальник главка МВД по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков совместно с председателем Ростовского областного совета ветеранов полковником полиции в отставке Валентином Самсоновым посетили ветерана службы Григория Исакова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Григорий Дмитриевич закончил свою службу в 1997 году в звании майора милиции по выслуге лет. Начинал свою карьеру Григорий Исаков в 1978 году, когда по решению бюро райкома партии Советского района Ростова был направлен в органы внутренних дел. А окончив Саратовскую специальную школу милиции МВД СССР по специальности «юрист» в 1984 году, он продолжил службу на различных должностях.

После выхода в отставку майор милиции вступил в Совет ветеранов МВД России при Отделе полиции № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону. Сейчас Григорий Дмитриевич является членом Общественного совета при главном управлении МВД по Ростовской области. Также он занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Во время своего визита к своему коллеге гости поблагодарили ветерана за годы, отданные служению Отечеству и за тот пример, который он уже долгие годы подает молодым поколениям. Начальник донского главка МВД и председатель Ростовского областного совета ветеранов пожелали Григорию Дмитриевичу крепкого здоровья и праздничного настроения, а также вручили цветы и подарки.

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