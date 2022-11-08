Жителям Ростова запретили въезд на кладбища с оградками и памятниками

Намогильные сооружения можно без препятствий провозить с 15 апреля до 31 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове запретили въезд на кладбища грузовикам с оградками и памятниками. Причина этому - завершение сезона. Для того, чтобы установку разрешили провести сейчас, нужно обращаться в МКУ «Служба городских кладбищ».

Как пояснили в организации, предупреждение об этом распространили еще летом. По документу, намогильные сооружения можно без препятствий провозить с 15 апреля до 31 октября. В иное время монтаж должен проводиться под надзором специалистов.

Добавим, настоящее расследование по этой теме накануне провели журналисты портала 1rnd.ru. После обращения ростовчанки, издание связалось в директором МКУ «СГК» Антоном Маненковым. Руководитель уточнил, что «проехать на Северное кладбище можно на своем автомобиле, если он не грузовой».

- Нам поступало много жалоб от граждан. Одни перегораживали соседние участки, другие переставляли чужие оградки. Сдвигали памятники, - пояснил нововведения Антон Маненков.

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