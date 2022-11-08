Увеличение спроса на розничные кредиты отмечают эксперты рынка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние две недели октября восстановление интереса клиентов к розничному кредитованию зафиксировал ВТБ. Спрос на кредиты вырос по сравнению с первой половиной месяца на 25% и на 5% – по сравнению со второй половиной сентября.

По статистике наибольшая активность населения зафиксирована в автосегменте. Так, с 17 октября банк выдал на приобретение транспортных средств примерно 3,5 тысячи кредитов, что почти в 2 раза превысило результат начала месяца. В сегменте ипотечного кредитования объем продаж во второй половине месяца увеличился почти на треть. Спрос концентрировался, в первую очередь, в сегменте вторичного жилья, доля которого по итогам октября достигла 70%.

Спрос на потребительские кредиты в конце октября также показал рост. По сравнению с первыми неделями месяца количество выдач выросло на 12%, а их объем – на 17%.

- Начало октября характеризовалось «охлаждением» на рынке розничного кредитования – многие клиенты поставили на «паузу» свои сделки. Ситуация стала меняться во второй половине месяца. Во-первых, стабилизировалось общее положение на рынке, заемщики стали возвращаться к ранее запланированным покупкам. Во-вторых, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменений и позволил банкам избежать повышения ставок по кредитам, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.