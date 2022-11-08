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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:34

Из Ростова-на-Дону 11 ноября запустят новый автобусный рейс в ЛНР

Из Ростова-на-Дону 11 ноября запустят новый автобусный рейс в ЛНР
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Рейс из Ростова в Старобельск через день будет отправляться с главного автовокзала. Фото: сайт Республики Крым.

Рейс из Ростова в Старобельск через день будет отправляться с главного автовокзала. Фото: сайт Республики Крым.

Новый автобусный рейс из Ростова-на-Дону в Луганскую Народную Республику запустят 11 ноября, сообщает объединение автовокзалов Ростовской области.

Рейс из Ростова в Старобельск через день будет отправляться с главного автовокзала донской столицы в 11:55 и прибывать в Старобельск в 20:00. По пути предусмотрены остановки в Краснодоне, Луганске и городе Счастье.

Напомним, что летом, с 18 июня между Ростовом и Республикой Крым начали курсировать чартерные автобусы. В программе части туров был предусмотрен локальный трансфер от остановки до отеля.

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