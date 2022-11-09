На ремонт дороги в поселке Овощном потратят 9,8 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали ремонт дороги в одном из местных поселков. На эти нужды планируется потратить 9,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Азовского района. В настоящее время все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. Сейчас идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Выбранному подрядчику предстоит произвести ремонт автомобильной дороги, расположенной между улицами Кравченко и Тихая в поселке Овощном Обильненского сельского поселения Азовского района.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 30 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт дороги в селе Чалтырь будет стоить более 3,3 миллиона рублей.

Средства выделят из местного бюджета.