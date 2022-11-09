Отключения света в Ростове-на-Дону 9 ноября 2022 года: несколько районов города останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 9 ноября 2022 года: новые обесточивания запланированы в донской столице. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Соколова 21-23, 28-36.

С 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239; ул. Орская 14, 14/4, 14А; ул. Вятская 91; ул. Рябышева 68-92, 95-127; пер. Клавишный 21-43, 28-38; ул. Черевичкина 80-106/2 , 91-99; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 1-7; пер. Ветреный.

С 9 до 19 часов отключения ждут жителей ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Красных Зорь 55-105, 60-110; ул. Петровская 55-73, 76-98; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

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