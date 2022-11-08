В Ростовской области на 58% сократились продажи легковых автомобилей

Снижение продаж зарегистрировали и в соседних регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростовской области за 10 месяцев 2022 года выкупили только 13,8 тысячи новых легковых машин. Это на 58% меньше, чем периодом ранее - в 2021 году общие продажи составляли 32,7 тысячи авто. Об этом сообщает АО «Паспорт промышленный консалтинг»*, итоги исследования журналисты «КП - Ростов-на-Дону» получили сегодня, 8 ноября.

Отметим, что за октябрь этого года на Дону распродали 1106 единиц легкового транспорта. Снижение в этом сегменте по сравнению с октябрем прошлого года составило 65%.

Добавим, с начала года в регионе на 13% также сократилась торговля на рынке грузовых машин. Всего было реализовано 1357 единиц таких автомобилей.

Добавим, аналитики зарегистрировали снижение продаж и в соседних регионах. Например, на Кубани за 10 месяцев отрицательная динамика составила 60 и 7% соответственно, а в Ставропольском крае - 58 и 13%.

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