В Таганроге первый вице-спикер Совета Федерации обсудил вопросы всеобъемлющей поддержки семей мобилизованных. Фото: администрация Таганрога.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин посетил с рабочей поездкой Таганрог. Во время визита он обсудил вопросы всеобъемлющей поддержки семей мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

В приморском городе было проведено совещание с участием одного из руководителей верхней палаты парламента РФ. Мероприятие было посвящено оказанию мер поддержки мобилизованным дончанам и членам их семей.

- От слаженной работы всех уровней власти зависит уверенность участников специальной военной операции в том, что их родные и близкие будут обеспечены государственной социальной защитой, - отметил Андрей Яцкин.

Участники мероприятия проголосовали за создание системы, которая поможет осуществлять мониторинг предоставления социально-бытовой, материальной и другой помощи семьям тех, кто отправился служить, будучи призванными в рамках частичной мобилизации.

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