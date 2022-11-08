В Ростове школьник пострадал под колесами иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове подросток пострадал под колесами автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 8 ноября, около трех часов дня в районе дома № 51А на улице Международной. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны улицы 2-я Володарского в сторону улицы Портовой и сбил 14-летнего школьника, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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