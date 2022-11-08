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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 16:31

В Волгодонске сгорел цех по производству перчаток

Огнем было охвачено 500 квадратных метров помещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Волгодонске сгорел цех по производству перчаток.

В Волгодонске сгорел цех по производству перчаток.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгодонске сгорел местный цех. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 8 ноября, около шести часов вечера на улице Советской, 34. Очевидцы заметили, как загорелось отдельно стоящее здание цеха по производству перчаток, и незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 500 квадратных метров помещения. К счастью, в цеху на момент пожара никого не было. Локализовать возгорание удалось в 18:50, через пять минут после этого была зафиксирована ликвидация открытого горения. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- В тушении принимали участие 20 человек личного состава и шесть единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Люди не пострадали.