Семьи мобилизованных дончан чаще всего обращались к волонтерам с просьбами убрать мусор и выгулять собаку

Члены семей мобилизованных чаще всего обращались к волонтерам с просьбами убрать мусор и выгулять собаку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, с какими просьбами чаще всего обращаются к волонтерам члены семей мобилизованных дончан. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

В настоящее время в волонтерский штаб поступило около двух тысяч заявок. Сейчас 95% из них уже исполнены, а остальные находятся в работе.

- Чаще всего граждане обращались за адресной или бытовой помощью, включая уборку мусора, покос травы во дворе, подготовку участка к зиме, доставку продуктов питания, выгул домашних животных. Таких заявок было около 40%, - написал Василий Голубев.

Кроме того, примерно 27% дончан просили о юридической помощи. Наибольшее число обращений касалось предоставления кредитных (ипотечных) каникул. Еще 15% жителей Ростовской области просили посодействовать в устройстве детей в детский сад, трудоустройстве или получении образования.

Василий Голубев обратился к главам регионов с просьбой держать работу по оказанию помощи семьям мобилизованных на постоянном контроле. К каждой семье необходим индивидуальный подход.

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