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НовостиОбщество8 ноября 2022 18:17

Донская прокуратура заставила коммунальщиков ликвидировать свалку в Александровке

Долгое время на нее никто не обращал внимания
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донская прокуратура заставила коммунальщиков ликвидировать свалку в Александровке.

Донская прокуратура заставила коммунальщиков ликвидировать свалку в Александровке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове районная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что на проспекте 40-летия Победы находилась несанкционированная свалка. Долгое время сотрудники управления ЖКХ не обращали на нее внимания и убирать ее не спешили.

- Прокуратурой директору муниципального учреждения внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

В настоящее время все нарушения устранены, а свалка ликвидирована.

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