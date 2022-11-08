Донская прокуратура заставила коммунальщиков ликвидировать свалку в Александровке.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове районная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что на проспекте 40-летия Победы находилась несанкционированная свалка. Долгое время сотрудники управления ЖКХ не обращали на нее внимания и убирать ее не спешили.
- Прокуратурой директору муниципального учреждения внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении.
В настоящее время все нарушения устранены, а свалка ликвидирована.
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