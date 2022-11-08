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НовостиОбщество8 ноября 2022 19:01

В Ростовской области по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу

Ранее на ней было множество ям и выбоин
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу.

В Ростовской области по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Цимлянском районе отремонтировали дорогу на пути следования школьного автобуса. Работы были произведены после прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Во время проверки правоохранители выяснили, что дорога, по которой обычно следует школьный автобус в Калининском сельском поселении, не соответствует установленным требованиям. На проезжей части было множество ям и выбоин, а также отсутствовали дорожные знаки и разметка. Это угрожало жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов. Чиновники долгое время не предпринимали никаких действий для ремонта дороги.

- Прокуратурой главе администрации Цимлянского района внесено представление. После его рассмотрения нарушения устранены, дороги приведены в надлежащее состояние, - сообщили в ведомстве.

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Средства выделят из регионального и местного бюджетов.