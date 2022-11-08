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НовостиОбщество8 ноября 2022 20:08

Донские спасатели развернули пункты обогрева на перехватывающих парковках

Речь идет об автомобилистах из Крыма, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские спасатели развернули пункты обогрева на перехватывающих парковках.

Донские спасатели развернули пункты обогрева на перехватывающих парковках.

Фото: Правительство РО

В Ростовской области спасатели развернули мобильные пункты для водителей автомобильных колонн из Крыма, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Они находятся на двух перехватывающих парковках. Об этом сообщил заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.

Обе площадки находятся на федеральной трассе А-280. На них одновременно могут размещаться 130 автомобилей. Кроме того, есть перспектива расширения их до тысячи мест.

- На площадках круглосуточно работают специалисты областной поисково-спасательной службы. В палаточных лагерях есть бензогенераторы для подачи электричества в полевых условиях, тепловые пушки, термопоты, стулья, столы и кровати, - рассказал Вадим Артемов.

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Предварительно, пострадали два человека, погибших нет.