В Новочеркасске открыли памятник погибшим при исполнении обязанностей полицейским. Фото: городская Дума Новочеркасска.

В Новочеркасске установили мемориальный камень в память о погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Он находится в Александровском саду рядом с мемориалом воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Инициатива установки памятника принадлежала местной ветеранской организации полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы Новочеркасска.

Церемонию открытия провели в День памяти погибших сотрудников внутренних дел.

- Монумент изготовлен из глыбы розового гранита по эскизу скульптора Екатерины Дроботовой. Гранит привезли в мастерскую мастеров-камнетесов Владимира и Андрея Поповых в Ростове-на-Дону из Петрозаводска, - говорится в сообщении.

Финансовую поддержку для его изготовления оказали предприятия и бизнесмены казачьей столицы, а также все, кто был неравнодушен к его созданию. Работа над изготовлением мемориала была начата еще в 2017 году.

Участниками церемонии открытия стали представители городской Думы и администрации города, полиции, ветеранских объединений, юнармейцы, родные и близкие погибших правоохранителей. По имеющимся данным, в Новочеркасске при исполнении обязанностей погибли 30 полицейских. Их память почтили минутой молчания.

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