В Ростовской области прокуратура заставила районный дом культуры установить пандусы и кнопку вызова работника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Орловском районе прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения прав маломобильных местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что вход в здание Гундоровского сельского дома культуры не был оборудован пандусом и кнопкой вызова работника. Это не позволяло людям с ограниченными возможностями свободно попадать в него.
Прокуратура направила иск в суд и потребовала устранить нарушения.
- По постановлению прокурора директор дома культуры привлечена судом к административной ответственности, - отмечается в сообщении.
Теперь ей надлежит оплатить административный штраф.
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