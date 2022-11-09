В Ростовской области прокуратура заставила районный дом культуры установить пандусы и кнопку вызова работника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орловском районе прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения прав маломобильных местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что вход в здание Гундоровского сельского дома культуры не был оборудован пандусом и кнопкой вызова работника. Это не позволяло людям с ограниченными возможностями свободно попадать в него.

Прокуратура направила иск в суд и потребовала устранить нарушения.

- По постановлению прокурора директор дома культуры привлечена судом к административной ответственности, - отмечается в сообщении.

Теперь ей надлежит оплатить административный штраф.

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