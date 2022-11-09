Операторам связи предложили сервис построения и эксплуатации защищенных сетей. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» выступил с предложением для операторов связи внедрить сервис «ГОСТ VPN» для построения и эксплуатации защищенных сетей. При помощи этого сервиса можно создать защищенное взаимодействие между разными объектами в любых регионах и при этом выполнить требования российского законодательства.

При шифровании каналов связи обеспечивается конфиденциальность и целостность данных. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ).

Преимуществами сервиса являются снижение расходов на средства СКЗИ, оптимизация штата службы информационной безопасности компании, при этом ответственность за выполнение требований регуляторов провайдер берет на себя.

- Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. Во многих случаях обычного шифрования бывает недостаточно. К тому же, оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — пояснила вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

Разработчиком сервиса является российская компания «РТК-Солар».