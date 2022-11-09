Жителям Ростова разъяснили порядок действий при звучании сирен

При сигналах «Внимание всем» нужно сразу же включать телевизор или радио Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителям Ростова-на-Дону разъяснили порядок действий при включении сирен экстренного оповещения. Такие сигналы в донской столице 9 ноября подавали в 10:25. Это была проверка готовности системы, однако подобные звуки, даже во время учений, нельзя игнорировать, заявили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Если вы услышите сирены, необходимо сразу же включить один из местных телевизионных каналов. В том числе можно использовать радио - нужно прослушать программы в УКВ или FM-диапазонах, - напомнили спасатели.

Добавим, при любых чрезвычайных ситуациях нужно звонить по единому номеру «112».

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