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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:03

Жителям Ростова разъяснили порядок действий при звучании сирен

Спасатели попросили не игнорировать работу системы оповещения населения
Ангелина СКИБА
При сигналах «Внимание всем» нужно сразу же включать телевизор или радио

При сигналах «Внимание всем» нужно сразу же включать телевизор или радио

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителям Ростова-на-Дону разъяснили порядок действий при включении сирен экстренного оповещения. Такие сигналы в донской столице 9 ноября подавали в 10:25. Это была проверка готовности системы, однако подобные звуки, даже во время учений, нельзя игнорировать, заявили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Если вы услышите сирены, необходимо сразу же включить один из местных телевизионных каналов. В том числе можно использовать радио - нужно прослушать программы в УКВ или FM-диапазонах, - напомнили спасатели.

Добавим, при любых чрезвычайных ситуациях нужно звонить по единому номеру «112».

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