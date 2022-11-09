В Новочеркасске из-за ремонта участка улицы Макаренко на 20 дней открыли объездной путь

Сейчас подрядчик уже уложил 750 метров асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростовской области предупреждают о дорожных нововведениях в Новочеркасске. Там из-за ремонта участка улицы Макаренко на 20 дней открыли объездную дорогу. Об этом говорится на сайте местной администрации.

- Повернуть можно со стороны въезда в город за АЗС, следуя по дорожным знакам. Часть пути будет грунтовой, но для удобства водителей объект подсыпали фалом. Можно также свернуть в районе Нового городка - проехать вдоль забора колонии и, следуя указателям, попасть на улицу Авиаторов, а затем к светофору на пересечении Макаренко и Гагарина, - рассказали власти.

Предполагается, что эти маршруты помогут за несколько минут обойти затор и сократить время поездки.

Сейчас на улице Макаренко подрядчик уже уложил 1200 метров бетонного основания и 750 метров асфальтового покрытия. Полосу для движения собираются открыть через несколько дней, но сразу же после этого начнутся работы на другой половине дороги.

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