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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:58

Доверяют ли россияне отечественным банковским технологиям установили эксперты

Среди мужчин уровень доверия к программным продуктам выше, чем среди женщин
Наталья ВЕСНИНА
Доверяют ли россияне отечественным банковским технологиям установили эксперты

Доверяют ли россияне отечественным банковским технологиям установили эксперты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В преддверии форума «Финополис-2022» специалисты ВТБ провели опрос среди жителей крупных городов России. Согласно его данным почти 60% жителей страны заявили о доверии российским технологиям в банковской сфере, а 90% считает, что банкам следует перейти на отечественное ПО.

При этом каждый третий респондент уже перешел полностью или частично на российское программное обеспечение. Еще 19% опрошенных в данный момент планируют такие изменения. Не намерены устанавливать российские программы также 19% россиян, а для трети пользователей этот фактор не важен в принципе.

Отечественным технологиям в банковской сфере доверяет 59% респондентов, причем 39% уверены, что российские решения сопоставимы с зарубежными, а 20% полагают, что по качеству они пока уступают иностранным. Среди мужчин уровень доверия выше - 62% против 55% среди женщин. Не доверяет им всего 9% аудитории, еще треть респондентов недостаточно осведомлены в этом вопросе.

- Российская банковская сфера приняла на себя в этом году сильнейший санкционный удар. Несмотря на это, мы смогли оперативно перестроить свою работу, заместить иностранное ПО отечественными аналогами и сделать все изменения максимально незаметными для клиентов. Население нас в этом поддерживает, в обществе очень высок запрос на переход к отечественным технологиям, и мы готовы его в полной мере удовлетворять, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.