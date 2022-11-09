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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:07

Боевик Денис Мурыга признал вину на судебных слушаниях в Ростове

Разбирательство по уголовному делу еще идет в эти минуты
Ангелина СКИБА
Слушания проходят в Южном окружном военном суде

Слушания проходят в Южном окружном военном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

9 ноября в Южном окружном военном суде один из руководителей запрещенного в России батальона «Айдар»* Денис Мурыга полностью признал свою вину. Эту информацию передает журналист «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, заседание по уголовному делу началось сегодня в 10 часов утра. Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»).

Напомним, боевика весной 2022 года поймали донские пограничники. После этого нарушитель оказался в изоляторе. Известно, что меру пресечения до начала судебных разбирательств несколько раз продлевали. Добавим, Дениса Мурыгу также подозревают в организации подрыва моста в Луганской области в 2015 году.

*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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