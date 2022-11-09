Двое парней пострадали после столкновения «ВАЗа» и грузовика в Волгодонске

Авария произошла на Ростовском шоссе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске 18-летний водитель и его 17-летний пассажир пострадали в ДТП с грузовиком. Одного из молодых людей увезли в больницу, второму потребовалась разовая медицинская помощь. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла вечером 8 ноября на Ростовском шоссе. Предварительно, владелец «ВАЗ-21102» при выезде со второстепенного пути не уступил дорогу и столкнулся с «КамАЗом».

Сейчас детали случившегося еще выясняют сотрудники полиции. Автолюбителям напоминают: за рулем всегда нужно быть предельно внимательными, нельзя отвлекаться на гаджеты и разговоры. Также следует строго соблюдать ПДД.

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