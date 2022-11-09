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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:22

В некоторых районах Таганрога до вечера ограничили подачу воды

Это связано с техническими работами на улицах Пальмиро Тольятти, Одесской и Циолковского
Ангелина СКИБА
Таганрожцев предупредили о перебоях при подаче воды

Таганрожцев предупредили о перебоях при подаче воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 9 ноября, в некоторых районах Таганрога ограничили подачу воды - ресурс подают с пониженным давлением. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Так, до 16 часов перебои будут происходить в Центральном районе, на улицах Инструментальной и Кислородной.

До 18 часов вода с пониженным давлением должна поступать в районе Дубки, до 19 часов - в части Западного района, а также на территории Военного городка.

Добавим, все эти ограничения связаны с плановыми работами на улицах Пальмиро Тольятти, Одесской и Циолковского.

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