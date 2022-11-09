В Ростовской области мужчина хотел новый балкон, но потерял сто тысяч

К нему приехал мужчина, все замерил и попросил внести предоплату в размере ста тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске аферист «развел» пенсионера на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 65-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником фирмы по установки балконов. Пенсионер согласился и заключил договор с подрядчиком на установку балкона. К нему приехал мужчина, все замерил и попросил внести предоплату в размере ста тысяч рублей. Однако заказ индивидуальный предприниматель согласно договора не исполнил, а деньги потратил на собственные нужны.

- Задержанный заранее не собирался выполнять условия договора, так как таким образом решил заработать. Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе.

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