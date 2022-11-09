Ростовская область попала в десятку регионов с наименьшим употреблением алкоголя. Фото: Правительство РО

Ростовская область оказалась в десятке рейтинга регионов, где реже всего употребляют алкоголь. Рейтинг был составлен Росалкогольрегулированием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

При составлении рейтинга специалисты обращали внимание на розничную продажу алкоголя на душу населения. Анализируемым периодом был третий квартал 2022 года. Ростовская область оказалась на десятом месте по стране, а также заняла второе в ЮФО, уступив Калмыкии.

- Надеемся, что люди все больше и больше будут задумываться о собственной ответственности за сохранение своего здоровья, необходимости отказа от вредных привычек и приверженности ЗОЖ, - рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов попал в топ-10 самых зеленых городов России.

В донской столице оказалось больше зеленых зон, чем в Краснодаре.