Банк «Центр-инвест» открыл собственную электрозаправку для клиентов

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На территории головного офиса банка «Центр-инвест» открылась электрозаправка мощностью до 22 кВт/ч. Умное трехфазное зарядное устройство позволяет заряжать электрические и гибридные автомобили, мотоциклы и велосипеды. Скорость зарядки зависит от емкости аккумулятора транспортного средства. Воспользоваться зарядной станцией может любой клиент банка абсолютно бесплатно.

Количество электротранспорта в регионе постоянно растет, из-за чего повышается спрос на соответствующую зарядную инфраструктуру. ESG-стратегия банка нацелена на создание необходимых комфортных условий для своих клиентов, которые приезжают на электромобилях.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Такой подход выражает заботу компании об экологии, социальную ответственность за природные ресурсы и о здоровье будущих поколений. Банк постоянно кредитует зеленые проекты своих клиентов и сам их внедряет, благодаря чему обладает солидным статусом главного «зеленого» банка страны.

В октябре 2022 года банк увеличил долю собственного потребления «зеленой» энергии до 40% благодаря приобретению международного «зеленого сертификата» на поставку электроэнергии Ставропольской Старомарьевской солнечной электростанции.

В том же месяце сотрудники банка высадили аллею восточных туй в парке «Левобережный» в рамках Национального проекта «Экология» и «Недели древонасаждения».